Roborock QV 35A: Aspirapolvere Robot 8000Pa, Senza Grovigli

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€599.99 – €379.99
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
roborock QV 35A Robot Vacuum Cleaner Set, Tangle Free, 8000Pa, Lifting Cloth, Car Wash, Air Dry, All-In-One Station, Avoid Obstacles, Carpet Cleaning Strategies, Black
Scopri il Roborock QV 35A: Il Tuo Alleato per Pulizie Senza Stress!
Il Roborock QV 35A non è solo un aspirapolvere robotico, ma il tuo alleato perfetto per rendere la pulizia della casa un gioco da ragazzi. Con una potenza di aspirazione impressionante di 8000Pa, riesce a rimuovere polvere, detriti ostinati e peli di animali da tappeti e angoli difficili da raggiungere, lasciando ogni superficie splendente.
Stazione di Ricarica Multifunzionale
La stazione di ricarica avanzata è progettata per offrirti la massima comodità. Essa:
- Si svuota automaticamente in un sacchetto sigillato da 2.7L, capace di contenere fino a sette settimane di sporcizia.
- Riempi il serbatoio da 4L per coprire fino a 300 m², lavando e asciugando i tappeti, così il tuo robot è sempre pronto per il prossimo intervento di pulizia.
Tecnologia Avanzata per la Pulizia
La spazzola dual rotation a sollevamento di 10mm migliora la cura dei pavimenti. Con due spazzole che ruotano a 200 giri al minuto e 30 livelli di regolazione dell’acqua, il QV 35A si adatta perfettamente a diverse superfici, dalle delicate pavimentazioni in legno ai piastrellati. Grazie alla sistema Anti-Intrigo, puoi dire addio ai capelli aggrovigliati, perfetto per case con animali domestici.
Navigazione Intelligente e Sicurezza
Il sistema Reactive Tech consente al robot di rilevare e schivare ostacoli come mobili e cavi, evitando di bloccarsi in spazi ristretti e su scale. La navigazione PreciSense LiDAR crea mappe dettagliate in tempo reale per una pulizia efficace e personalizzata su più piani della tua casa.
Controllo Completo con l’App Roborock
Con l’app Roborock, hai il controllo totale: pianificazione delle pulizie, personalizzazione dei percorsi, gestione delle mappe e tanto altro. Puoi persino attivarlo tramite smartwatch o comandi vocali, per una comodità senza eguali.
Non perdere l’occasione di trasformare la pulizia della tua casa! Scegli il Roborock QV 35A e goditi un ambiente sempre pulito e ordinato. Fai il primo passo verso la tua casa perfetta, acquista ora!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €599.99 - €379.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 roborock QV 35A Robot Vacuum…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €94.99 - €49.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 All-new Amazon Echo Spot (2024…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €99.99 - €35.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Ring Intercom by Amazon |…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €567.00 - €329.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Electrolux Serie 700 Forno da…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €49.90 - €34.99 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Dash Power Pods Washing Machine…