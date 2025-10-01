23.4 C
Roborock QV 35A: Aspirapolvere Robot 8000Pa, Senza Grovigli

Roborock QV 35A: Aspirapolvere Robot 8000Pa, Senza Grovigli

💸 Prezzo: €599.99 – €379.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

roborock QV 35A Robot Vacuum Cleaner Set, Tangle Free, 8000Pa, Lifting Cloth, Car Wash, Air Dry, All-In-One Station, Avoid Obstacles, Carpet Cleaning Strategies, Black

Scopri il Roborock QV 35A: Il Tuo Alleato per Pulizie Senza Stress!

Il Roborock QV 35A non è solo un aspirapolvere robotico, ma il tuo alleato perfetto per rendere la pulizia della casa un gioco da ragazzi. Con una potenza di aspirazione impressionante di 8000Pa, riesce a rimuovere polvere, detriti ostinati e peli di animali da tappeti e angoli difficili da raggiungere, lasciando ogni superficie splendente.

Stazione di Ricarica Multifunzionale

La stazione di ricarica avanzata è progettata per offrirti la massima comodità. Essa:

  • Si svuota automaticamente in un sacchetto sigillato da 2.7L, capace di contenere fino a sette settimane di sporcizia.
  • Riempi il serbatoio da 4L per coprire fino a 300 m², lavando e asciugando i tappeti, così il tuo robot è sempre pronto per il prossimo intervento di pulizia.

Tecnologia Avanzata per la Pulizia

La spazzola dual rotation a sollevamento di 10mm migliora la cura dei pavimenti. Con due spazzole che ruotano a 200 giri al minuto e 30 livelli di regolazione dell’acqua, il QV 35A si adatta perfettamente a diverse superfici, dalle delicate pavimentazioni in legno ai piastrellati. Grazie alla sistema Anti-Intrigo, puoi dire addio ai capelli aggrovigliati, perfetto per case con animali domestici.

Navigazione Intelligente e Sicurezza

Il sistema Reactive Tech consente al robot di rilevare e schivare ostacoli come mobili e cavi, evitando di bloccarsi in spazi ristretti e su scale. La navigazione PreciSense LiDAR crea mappe dettagliate in tempo reale per una pulizia efficace e personalizzata su più piani della tua casa.

Controllo Completo con l’App Roborock

Con l’app Roborock, hai il controllo totale: pianificazione delle pulizie, personalizzazione dei percorsi, gestione delle mappe e tanto altro. Puoi persino attivarlo tramite smartwatch o comandi vocali, per una comodità senza eguali.

Non perdere l’occasione di trasformare la pulizia della tua casa! Scegli il Roborock QV 35A e goditi un ambiente sempre pulito e ordinato. Fai il primo passo verso la tua casa perfetta, acquista ora!

