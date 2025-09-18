25.8 C
Roborock QV 35A: Aspirapolvere Robot 8000Pa, Pulizia Ottimale!

💸 Prezzo: €589.99 – €399.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

roborock QV 35A Robot Vacuum Cleaner, Tangle-free, 8000Pa, Lifting Cloth, Car Wash, Air Dry, All-In-One Station, Avoid Obstacles, Carpet Cleaning Strategies, Black

Aspirapolvere Robot Roborock QV 35A

Scopri l’innovativo Roborock QV 35A, un aspirapolvere robotico progettato per semplificarti la vita. Con un potente sistema di aspirazione da 8000Pa, questo dispositivo è capace di catturare polvere, peli di animali e detriti ostinati da qualsiasi superficie, dai tappeti ai pavimenti più delicati.

Stazione di Carica Multifunzionale

La stazione di carica avanzata non è solo un luogo dove il tuo aspirapolvere ricarica. Si occupa anche di svuotare automaticamente la polvere in un sacchetto sigillato da 2,7 litri, in grado di contenere fino a 7 settimane di sporco. Inoltre, riempie il serbatoio d’acqua da 4 litri, permettendo una copertura fino a 300 m² e lavando e asciugando i tappeti per avere sempre il tuo robot pronto all’uso.

Funzioni Avanzate di Pulizia

Con una spazzola a doppia rotazione che solleva fino a 10 mm e raggiunge velocità di 200 giri al minuto, il Roborock QV 35A affronta anche le macchie più difficili. Grazie a 30 livelli d’acqua regolabili, si adatta perfettamente a ogni tipo di pavimento: dal legno pregiato alle piastrelle.

Design Antintrappolamento

Dimentica i problemi di capelli intrappolati grazie al sistema di spazzole anti-tangle. La spazzola laterale asimmetrica e la spazzola principale in gomma evitano che peli e detriti avvolgano la macchina, risultando ideali per chi ha animali domestici.

Tecnologia di Evitamento Ostacoli

Il sistema Reactive Tech permette al QV 35A di rilevare e aggirare facilmente ostacoli come mobili, cavi e scarpe, garantendo una pulizia continua senza interruzioni.

Navigazione Precisa

Con il sistema di navigazione LiDAR PreciSense, il robot esegue una scansione a 360° creando mappe dettagliate per una pulizia efficace. Supporta anche la memorizzazione di mappe multistagione per quattro piani, adattandosi così perfettamente a qualsiasi ambiente.

Vantaggi Pratici

  • Automatizza la pulizia, liberandoti del tempo per altre attività quotidiane.
  • Funzione di lavaggio e asciugatura dei tappeti per una manutenzione completa della casa.

Non perdere l’opportunità di rendere la tua routine di pulizia un gioco da ragazzi! Porta a casa il Roborock QV 35A e scopri un nuovo modo di vivere, libero da polvere e stress.

