Roborock Qrevo Master Set: Aspirapolvere Robotico con Funzione Lavaggio e Design FlexiArm, Potenza di Aspirazione HyperForce® 10.000 Pa e Rilevamento dello Sporco, Nero

(as of Mar 23, 2025 18:40:33 UTC – Details )

Dal marchio

Data di uscita: 20 marzo 2025

roborock, specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di robot domestici intelligenti

I prodotti roborock funzionano in modo così efficiente che le persone dedicano più tempo alle cose importanti per loro e meno tempo alle faccende domestiche. Con i suoi robot intelligenti e il suo aspirapolvere senza filo, l’azienda offre una varietà di prodotti e vuole contribuire a uno stile di vita più confortevole e rilassato per le persone

Quali sono i valori del nostro marchio?

I nostri valori includono positività, integrità, mente indagatrice e collaborazione.

Siamo con i piedi per terra e non cerchiamo espedienti.

Esploriamo l’ignoto senza limitazioni.

Perseguiamo i nostri ideali senza compromessi

e rimanere fedeli alla nostra visione mentre lavoriamo insieme.

Migliora la vita delle persone con prodotti distintivi

Qual è lo scopo dei nostri prodotti?

Fondata nel luglio 2014, Roborock è specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di prodotti che rendono la vita delle persone più comoda

【Dock 3.0 multifunzione all-in-one】 Il risciacquo con acqua calda e il rilevamento intelligente dello sporco garantiscono pavimenti senza macchie, mentre l’asciugatura ad aria calda a 45℃ mantiene il mop fresco. Godetevi 7 settimane senza svuotamento grazie alla raccolta automatica della polvere e al rifornimento d’acqua. L’autopulizia riduce la manutenzione, rendendolo perfetto per i proprietari di animali domestici e le famiglie impegnate. Questo rivoluzionario robot aspirapolvere è in grado di offrire un’esperienza di pulizia a mani libere

【Pulizia completa di angoli e spigoli】La spazzola laterale FlexiArm Design è in grado di coprire al 100% angoli e spigoli interni fino a 0 mm. La spazzola FlexiArm Design Mop può raggiungere il 98,8% di copertura degli angoli interni e dei bordi fino a 1,85 mm. Assicura una pulizia perfetta di ogni angolo e spigolo

【Potente aspirazione da 10.000 Pa e doppia spazzola in gomma】Il roborock Qrevo Master offre un’aspirazione da 10.000 Pa per catturare capelli, polvere e detriti senza sforzo su qualsiasi superficie. Le doppie spazzole in gomma con raschietti prevengono i grovigli, assicurando una pulizia silenziosa ed efficiente

【Sistema di pulizia sofisticato】Migliora la pulizia grazie alla doppia centrifuga a 200 giri/min e al flusso d’acqua controllato dall’applicazione. Sui tappeti il mop si solleva automaticamente di 10 mm per evitare di bagnarsi, mentre il sistema Carpet Boost+ garantisce la rimozione del 99% dei peli per una pulizia profonda dei tappeti

【Riconoscimento ostacoli AI reattivo】La luce strutturata avanzata, la telecamera RGB e la tecnologia LED consentono al robot aspirapolvere di riconoscere ed evitare 62 tipi di oggetti, garantendo un’esperienza di pulizia fluida e senza collisioni. La navigazione PreciSense LiDAR crea mappe precise in tempo reale per percorsi di pulizia ottimali

【Videochiamate interattive e crociera】 Godetevi le videochiamate in tempo reale e l’interazione vocale bidirezionale con i vostri animali domestici. Il riconoscimento automatico degli animali domestici, gli scatti e le funzioni di ricerca lo rendono perfetto per i proprietari di animali domestici. La funzione Cruise consente di dirigere il robot in luoghi specifici per facilitare l’osservazione e la registrazione

【Assistente vocale intelligente integrato “Hello Rocky”】Controlla le pulizie senza sforzo con l’assistente vocale integrato. È sufficiente pronunciare “Hello Rocky” per avviare, mettere in pausa o regolare le modalità di pulizia senza bisogno di WiFi o di un telefono. Controllo vocale continuo per un’esperienza di pulizia confortevole

