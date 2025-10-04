20.4 C
Roborock Qrevo Curv S5X: Aspirapolvere Robot 18500Pa, Mopping

Da StraNotizie
Roborock Qrevo Curv S5X: Aspirapolvere Robot 18500Pa, Mopping

Prezzo: €999.99 – €649.99

Valutazione: 4.5 / 5

roborock Qrevo Curv S5X Robot Vacuum Cleaner Set, Double Tangle-Free, Side Brush and FlexiArm Mop, 18500Pa, 10mm Automatic Mop Lift, Avoid Obstacles, All-in-One Dock

Scopri il Roborock Qrevo Curv S5X: il tuo alleato per una casa impeccabile!

Se stai cercando un robot aspirapolvere che rimuova la fatica delle pulizie quotidiane, il Roborock Qrevo Curv S5X è la scelta ideale per te. Con un innovativo sistema a doppia spazzola anti-groviglio, questo dispositivo affronta facilmente i peli e i detriti, garantendo una pulizia efficiente.

Potenza di Aspirazione Eccezionale

Con un’aspirazione potente di 18.500Pa, il S5X è progettato per affrontare le sfide più difficili, dai tappeti alle superfici dure, rimuovendo anche le particelle più piccole. È perfetto per chi ha animali domestici, assicurando che i peli siano eliminati con facilità.

Pulizia Intelligente e Completa

Il sistema FlexiArm con spazzola laterale e mocio offre una copertura eccezionale, raggiungendo anche gli angoli più difficili. Grazie a un sistema di sollevamento automatico della spazzola e alla regolazione del flusso d’acqua, puoi passare da un pavimento a un tappeto senza interruzioni.

Vantaggi pratici:

  • Stazione multifunzionale 3.0 con lavaggio e asciugatura automatica dei panni, per una manutenzione senza sforzi.
  • Navigazione intelligente con tecnologia LiDAR, per evitare ostacoli e creare mappe dettagliate della tua casa.

Non lasciare che la pulizia ti rubi tempo prezioso! Scegli il Roborock Qrevo Curv S5X e trasforma il tuo modo di pulire. Fai il primo passo verso una casa più pulita e ordinata: acquistalo ora!

Roborock Qrevo Curv S5X: Aspirapolvere Robot 18500Pa, Mopping

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €999.99 - €649.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 roborock Qrevo Curv S5X Robot…

