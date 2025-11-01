Roborock Qrevo Curv S5X: Aspirapolvere Robot 18,500 Pa!

🔥 Offerta Amazon

roborock Qrevo Curv S5X Robot Vacuum Cleaner, Double Tangle Free, 18,500 Pa, Side Brush and FlexiArm Mop, Intelligent Dirt Detection, 75°C Hot Water Wash, SmartPlan

Scopri l’Aspirapolvere Robotico Roborock Qrevo Curv S5X

Il Roborock Qrevo Curv S5X è l’alleato perfetto per la tua casa! Questo robot aspirapolvere combina tecnologia all’avanguardia e praticità, rendendo la pulizia un gioco da ragazzi.

Potenza di Aspirazione Senza Pari

Con una potenza di aspirazione di 18,500 Pa, il Qrevo Curv S5X affronta senza sforzo ogni sfida di pulizia. Che si tratti di tappeti o pavimenti duri, la sua spazzola DuoDivide e la tecnologia HyperForce rimuovono anche le particelle più piccole. Questo lo rende ideale per chi ha animali domestici, garantendo che i peli siano eliminati senza sforzo.

Sistema Anti-Groviglio Doppio

Dimentica i problemi legati ai peli attorcigliati! Il sistema doppio anti-groviglio, con spazzola principale e laterale, ti permette di goderti la pulizia senza rotture di scatole. Non dovrai più preoccuparti della manutenzione costante delle spazzole.

Pulizia Intelligente e Completa

Grazie al FlexiArm, il braccio laterale si estende rapidamente per raggiungere angoli e punti difficili. La sua tecnologia di rilevamento della sporcizia garantisce una pulizia scrupolosa in ogni angolo della tua casa, lasciando tutto impeccabile.

Lavaggio Ad Alta Temperatura

La stazione multifunzionale 3.0 non solo carica il robot, ma lavano anche i panni a 75°C, eliminando macchie e residui di grasso con facilità. Con una funzione di autolavaggio e asciugatura, i tuoi panni resteranno sempre freschi e pronti all’uso.

Tecnologia Avanzata per un’Elapsed Navigation

Il Roborock Qrevo Curv S5X è dotato di tecnologia LiDAR per una navigazione precisa e per evitare ostacoli, sia in ambienti luminosi che bui. Le mappe dettagliate in tempo reale ti garantiscono una pulizia ottimale delle tue stanze.

Vantaggi Pratici

Rimozione automatica della polvere che dura fino a **7 settimane**.

Controllo dell’app per gestire le pulizie in modo intelligente e senza stress.

Non lasciare che la pulizia diventi un peso! Scegli il Roborock Qrevo Curv S5X e trasforma la manutenzione della tua casa in un’attività semplice e piacevole. Fai il primo passo verso una casa impeccabile adesso!

