Roborock Q7 L5+ Aspirapolvere Robot con Svuotamento Automatico

roborock Q7 L5+ Robot Aspirapolvere con Stazione Svuotamento Automatico, 8.000 Pa, Quantità d’acqua Regolabile per il Lavaggio, Doppio Anti-groviglio, Auto Boost sui Tappeti, Nero

Roborock Q7 L5+: Il Robot Aspirapolvere che Rende la Tua Vita più Facile

Scopri il Roborock Q7 L5+, un aspirapolvere robotico all’avanguardia dotato di stazione di svuotamento automatico. Questo straordinario dispositivo ti permetterà di dimenticarti della pulizia quotidiana e di goderti la tua casa sempre splendente.

Con una potenza di aspirazione di 8.000 Pa, il Roborock Q7 L5+ siifa carico di rimuovere polvere, detriti e peli di animali, garantendo una pulizia profonda su tappeti e pavimenti duri. Grazie alla sua tecnologia di navigazione LiDAR, il robot mappa la tua casa in modo rapido e preciso, offrendo un percorso ottimizzato e efficace, fino a sei volte più veloce rispetto ai metodi tradizionali.

Caratteristiche Eccezionali

  • Svuotamento Automatico: La stazione di svuotamento, con un sacchetto da 2,7 litri, ti consente di godere di fino a 7 settimane di pulizia senza pensieri, perfetta per famiglie impegnate e proprietari di animali domestici.
  • Lavaggio e Aspirazione in Unico Passaggio: Scegli tra tre livelli d’acqua per adattarti a diversi tipi di pavimenti e pulisci fino a 220 m² in modalità lavaggio.

Vantaggi Pratici

  • Supera Ostacoli Facilmente: Affronta soglie e tappeti fino a 2 cm di altezza senza alcuno sforzo.
  • Controllo Intelligente: Avvia la pulizia tramite comandi vocali con Alexa o Google Home, senza dover muovere un dito.

Inoltre, grazie all’app Roborock, puoi personalizzare le impostazioni di pulizia, programmare gli orari e gestire le zone da evitare, il tutto con un semplice tocco sul tuo smartphone.

Non perdere l’opportunità di rendere la tua casa più pulita e il tuo tempo libero più prezioso. Investi nel Roborock Q7 L5+ e trasforma il tuo modo di vivere!

