Roborock Q7 L5+: Aspirapolvere Robot con Dock Vuotante, 8000 Pa

roborock Q7 L5+ Robot Vacuum Cleaner Set with Automatic Emptying Station, 8,000 Pa, Adjustable Water Quantity for Washing, Double Anti-Tangle, Auto Boost on Carpets, Black

Scopri il Roborock Q7 L5+ – Il tuo Compagno Ideale per le Pulizie!

È il momento perfetto per rivoluzionare le tue pulizie quotidiane! Con il Roborock Q7 L5+, godrai di una casa sempre pulita grazie alla sua stazione di svuotamento automatica, che ti permette di dimenticarti della spazzatura per ben 7 settimane. Questo è l’alleato ideale per famiglie impegnate e amanti degli animali.

Potenza di Aspirazione Incredibile

Con un’aspirazione potente di 8.000 Pa, il Roborock Q7 L5+ rimuove senza fatica polvere, detriti e peli di animali da tappeti e pavimenti duri. Grazie alla navigazione intelligente, il robot si muove con precisione, raggiungendo anche gli angoli più difficili senza creare rumori fastidiosi.

Tecnologia Avanzata

Il sistema di scansione LiDAR a 360° mappa la tua casa in modo rapido ed efficiente, fino a 6 volte più veloce rispetto ai metodi tradizionali. Puoi memorizzare fino a 3 mappe diverse, rendendo le pulizie nelle case su più livelli semplici e veloci.

Caratteristiche Pratiche

**Lavaggio e Aspirazione in un Solo Passaggio**: Scegli tra tre livelli d’acqua in base al tipo di pavimento per una pulizia profonda.

**Controllo Smart via App**: Personalizza le tue pulizie tramite l’app Roborock, programmando orari e definendo aree da evitare.

Puoi anche avviare la pulizia semplicemente usando la tua voce grazie all’integrazione con Alexa e Google Home, senza dover muovere un dito.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di semplificare la tua vita domestica! Scegli il Roborock Q7 L5+ e trasforma la tua routine di pulizie in un’esperienza senza stress!