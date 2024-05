roborock Aspirador Color Blanco X-RSD0008GL, S6 Robot Aspirateur-Balayage et Nettoyage-Auto, Bianco, W, 58 decibeles

464,79€ - 464,79 €

a robot vacuum cleaner primarily designed for dry cleaning with the possibility of wet wiping. Now it is the most productive model in the line of the manufacturer. This is an improved version of the previous generation – the S50 model. Differences in software, brush design and device appearance.

Suitable for cleaning all types of hard surfaces (laminate, tiles, tiles, linoleum), as well as carpets with a pile height of up to 3 centimeters.

On a single charge, it can remove from 80 to 150 square meters – the area depends on the selected power level.

Nuovo sistema di mappatura 3.0 Il nuovo aspirapolvere Roborock S6 incorpora un nuovo sistema di mappatura, il Map Management 3.0, con capacità di automemorizzare le mappature dei tuoi spazi per poterlo utilizzare quante volte vuoi.

Pulizia preimpostata con la Roborock S6 puoi programmare la modalità, il tempo e lo spazio di pulizia dal tuo telefono, regolando il tipo di pulizia alle tue esigenze. Il suo telemetro laser ad alta precisione ruota a 300 giri/min quando scansiona le stanze. I dati vengono poi inviati tramite un algoritmo personalizzato per creare un piano abitativo con una precisione fino al 98%.

Più intelligente, più veloce è frustrante vedere che un robot aspirapolvere funziona senza un percorso chiaro. Con il S6 non avrai questo problema. Grazie al potente processore quad-core a 32 bit, il S6 calcola il percorso più veloce e conveniente per pulire ogni stanza. E naturalmente non si lascerà nulla da pulire.

Rileva e sciva e molto altro ancora. Una vasta gamma di sensori con accelerometro, odometro, sensori a infrarossi di distanza, bussola e molto altro (14 tipi di sensori in totale) vi offrono una visione a 360°. Questo migliora la navigazione, evita le cadute, aiuta a evitare che rimangano intrappolati e mantiene la decorazione della tua casa al sicuro.

Discreto come un sorriso Il design avanzato della soppressione del suono non solo rende il S6 più silenzioso del 50% rispetto al S5, ma anche il suono è migliorato. Non solo un aspirapolvere Otorga ai tuoi pavimenti una brillantezza più intensa. Posizionare il panno per la pulizia del S6 e regolare la quantità di acqua che si desidera utilizzare in modo che il robot possa aspirare e strofinare contemporaneamente.

Ricaricabile prima che la batteria si scarichi, il S6 si ricaricherà e poi continuerà a funzionare.