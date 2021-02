Maria Teresa Ruta è stata eliminata dal GF Vip ed è tornata a casa dal suo Roberto Zappulla. Le polemiche relative al suo addio però non si sono placate, anzi, lunedì sera la conduttrice è tornata a Cinecittà per togliersi un sassolino dalle scarpe. Mary T ha detto a Stefania Orlando e Tommaso Zorzi di aver visto alcuni filmati in cui loro dicono delle cose non troppo carine sul suo conto.

“Mi sono sentita tradita da loro. Ho sempre parlato con loro ed ero sicura che loro mi avessero compresa davvero per com’ero fatta. Mi hanno fatto vedere delle cose brutte. Cose in cui dicevate che sono codarda e maestrina. C’è un montaggio con dei video vostri. Sono cose che avete detto voi e me le manda il pubblico”.

Molti non hanno creduto all’esistenza di questi filmati e così Roberto Zappulla ha pensato di pubblicarli sul suo profilo. L’uomo è stato travolto da muna polemica ed ha spiegato come mai ha deciso di condividere quel video.

“Scusate, premettendo che non sono uno che attacca, anzi l’opposto, perché mi piace sempre solo fare chiarezza. Vi scrivo dato che mi stanno arrivando un sacco di messaggi. Ho pubblicato quel video perché spesso Maria Teresa è stata presa per fantasiosa o bugiarda. Anche ieri sera si negavano alcune cose. La clip non vuole attaccare nessuno, ma solo dimostrare la sincerità di Maria Teresa. Io sostengo Stefania e ho sempre visto in Tommaso un possibile vincitore. Queste sono immagini andate in onda, nulla di nuovo da ciò che il pubblico ha visto. Sono certo che fuori dalla casa vivremo dei bei momenti tutti insieme, senza strategie e dinamiche di gioco”.

Un vero peccato che il golden trio si sia rotto in questo modo.

Roberto non ha mai criticato alcun concorrente.Ha messo il video per mostrare quali fossero le scene che MTR ha citato ieri(alcune visibili anche sul sito del GF).C’è differenza tra insultare/distorcere frasi(trattamento subìto da MTR per MESI) e postare un video completo #gfvip pic.twitter.com/nzv24xUJjj — Battitrice Libera (@rainbow20202020) February 16, 2021

La differenza tra Roberto Zappulla e tutti gli altri è impressionante. Grazie mille ❤️ Prenda da esempio anche @SimoGianlorenzi pic.twitter.com/1zV01NZtaq — Gieffepparo (paccottiglia subculturale) (@gieffepparo) February 16, 2021

