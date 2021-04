SONO passati quasi tre anni da quando l’atleta e ultratrailer Roberto Zanda è uscito dalla struttura di Chirurgia della mano dell’Ospedale Cto di Torino, polo di eccellenza internazionale per la microchirurgia e la chirurgia della mano e dell’arto superiore. L’équipe di Bruno Battiston, direttore del reparto, ha restituito allo sky runner sardo una nuova possibilità di vita dopo il drammatico incidente del febbraio 2018 allo Yukon Arctic Ultra in Canada, una delle competizioni più dure tra gli ultra trail.

In quella circostanza Zanda perse il tracciato dopo aver già percorso 300 chilometri e vagò per 17 ore tra i ghiacci con temperature fino a 50 gradi sotto zero, rischiando di morire per ipotermia. Dopo esser stato soccorso e trasportato ad Aosta nell’ambulatorio di Medicina e neurologia di montagna dell’Ospedale Parini, specializzato nei trattamenti del congelamento estremo, gli furono amputati gli arti inferiori e superiori.

Nell’ospedale di Torino l’ultramaratoneta è tornato a camminare e a riprendere le funzionalità della mano per mezzo di due protesi in titanio e di una mano robotica i-limb realizzate dall’Officina ortopedica Maria Adelaide. La complessa riabilitazione è stata più veloce di quanto si possa pensare. Zanda ha affrontato il percorso di recupero e ha ricominciato anche ad allenarsi in vista di nuove gare.

“Adattarmi al mio nuovo corpo è stata la mia ultima sfida e l’ho superata -, spiega. – Oggi mi sto già concentrando sugli step successivi. Ho ripreso a nuotare in piscina con una certa costanza, anche se purtroppo gli impianti sono rimasti chiusi per molto tempo a causa del Covid. Faccio soprattutto allenamenti a corpo libero per il mantenimento del tono muscolare, come addominali e flessioni, molto stretching e le immancabili camminate alternate con la corsa”.

Zanda si è trasferito di recente a vivere con la moglie Giovanna in una casa in campagna fuori Cagliari che si sviluppa interamente al piano terra. “Avevo bisogno esattamente di un posto del genere per ripartire. Tutto sembra essere funzionale alle mie nuove esigenze. Esco di casa e sono subito in contatto con la natura. Per tre volte alla settimana percorro circa 15 km, anche se una volta ero abituato a farne 70 al giorno. Purtroppo le protesi attuali, per quanto all’avanguardia, non sono sufficientemente sofisticate da permettere lunghe distanze”.

Di Zanda colpisce la forza fisica ma soprattutto quella interiore, che coincide con la capacità di reazione. Il famoso sky runner e scialpinista Kilian Jornet sostiene che “la fatica è uno stadio necessario nel percorso di cambiamento. Quando ci alleniamo, ad esempio, dobbiamo compiere sforzi per iper-compensare e apportare adattamenti”.

Una visione condivisa da Zanda. “In tutta la mia vita, che è stata molto difficile fin dall’infanzia per i tanti problemi che ho affrontato in famiglia, ho sempre avuto una soglia di sopportazione del dolore molto alta, sia a livello fisico che mentale. Nelle gare ho cercato di spingermi ai limiti; ho questo grande difetto che è l’inclinazione per l’avventura, per le esperienze estreme, dove si misura il confine tra possibile e impossibile. Molte persone, quando mi vedono allenarmi adesso, nelle mie condizioni, non si capacitano di quello che faccio. Eppure per me questa è normalità. Ho partecipato a ultramaratone su terreni molto impegnativi, ghiaccio, montagna, deserto, ma io nella natura ho trovato la spinta. Sensazioni indescrivibili che provo solo nella solitudine della corsa. Oggi faccio tutto quello che riesco a fare. Per me è già una realizzazione al 90 %, il 10 % che manca arriverà con le gare, perché presto tornerò a farle. Mi piacerebbe molto poter partecipare al Tor des Géants in Valle d’Aosta, l’endurance trail più duro al mondo, vorrei correre al cospetto del Monte Bianco. Il coronamento di un sogno, in questo 2021, sarebbe per me avere delle nuove protesi di alta tecnologia che mi permettano di tornare a gareggiare nel deserto”.

La vera svolta dopo il terribile incidente, è stato però l’ospedale Cto dove operano professionisti di alto livello come Maddalena Bertolini, tra i maggiori specialisti della microchirurgia della mano. “Svolta è la parola giusta -, dice Zanda. – Nel reparto del Cto hanno ricostruito parte della mia mano sinistra, il pollice e una parte del palmo, mentre per l’altra mano hanno ricostruito i monconi dopo l’amputazione. La sofferenza per il dolore è stata grande, giorno e notte, ma non ho mai perso la speranza, anche grazie al sostegno degli operatori sanitari con la loro competenza e umanità”.