Roberto Vannacci e Il Giornale: L’Attacco al Papa sui Migranti in Vaticano

Roberto Vannacci e Il Giornale hanno lanciato un attacco critico nei confronti di Papa Francesco, accusandolo di ipocrisia riguardo alla gestione dei migranti. Il centro della controversia è un decreto emesso dal Vaticano il 19 dicembre, che prevede pene severe per chi tenta di entrare illegalmente nello Stato della Città del Vaticano. Questa norma stabilisce pene detentive di fino a quattro anni e multe compresi tra 10.000 e 25.000 euro per ingressi considerati illegali, danno luogo a interrogativi sull’aderenza alle pratiche di accoglienza sostenute dal Pontefice.

Il decreto, firmato dal cardinale Fernando Vergez Alzaga, è stato motivato come una misura di protezione del Vaticano in occasione del Giubileo. Tuttavia, molti, tra cui Vannacci, mettono in discussione il messaggio di accoglienza predicato da Papa Francesco, sottolineando l’apparente contraddizione tra l’imposizione di leggi severe per il Vaticano e l’appello per una migliore accoglienza dei migranti nei paesi europei.

In un post su Facebook, Vannacci ha definito ipocrita l’approccio vaticano e ha evidenziato un’incoerenza nell’agire del Papa: “Fino a quattro anni di carcere e 25.000 euro di multa per chi entra illegalmente in Vaticano. Il Papa blinda i suoi confini, ma per gli altri Stati si tratta di peccato mortale non accogliere i migranti”. Questo ha generato consenso tra quelli che condividono la sua opinione.

Il Giornale ha esteso le critiche, notando che il decreto riflette una logica di protezione dei confini nazionali che il Pontefice contrasta nei governi europei. Il quotidiano ricorda che la difesa dei confini è una pratica comune a tutte le nazioni, compreso il Vaticano, e accusa il Papa di non riconoscerla quando si parla di migranti senza documenti tentano di entrare in altri Stati.

Questa polemica ha sollevato un dibattito più ampio sul tema della migrazione e sull’atteggiamento che le istituzioni dovebbero adottare nei confronti di un fenomeno complesso e globale, portando alla luce le difficoltà nel conciliare ideali di accoglienza con misure di sicurezza e controllo delle frontiere.