Roberto Toson e il figlio Mattia condannati all’ergastolo per l’omicidio di Thomas Bricca ad Alatri

Roberto Toson è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Thomas Bricca ad Alatri, avvenuto il 30 gennaio 2023. Mattia Toson, suo figlio, ha ricevuto una pena di 24 anni di reclusione. Entrambi sono stati accusati di aver organizzato l’omicidio di Thomas, con l’intento di colpire un altro giovane, Omar Haoudi, che indossava un giubbotto simile. I due si sono avvicinati al gruppo di ragazzi in scooter e Mattia ha sparato, colpendo mortalmente Thomas mentre cercava di colpire il vero bersaglio.

La Corte d’Assise di Frosinone ha riconosciuto la premeditazione nel delitto, ma ha inflitto una pena più lieve al figlio, considerato incensurato e in possesso di attenuanti generiche, mentre per Roberto, già con precedenti, non sono stati concessi sconti. Secondo le indagini, i due avevano spento i telefoni per non essere rintracciati e si erano creati un alibi partecipando poco dopo a una festa. Il movente dell’omicidio è legato a precedenti risse tra i Toson e un gruppo di ragazzi migranti di una comunità di accoglienza.

Durante il processo, è emerso che diversi elementi, tra cui testimonianze e prove circostanziali, hanno portato alla condanna dei due. La madre di Thomas ha espresso la sua soddisfazione per la sentenza, rassicurando che giustizia era stata fatta, mentre il padre ha manifestato il dolore per la perdita del figlio. La testimonianza di Haoudi, che ha assistito all’omicidio, è stata cruciale per identificare i responsabili.