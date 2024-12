Roberto Saviano e le sue paure: il timore di isolamento dopo gli attacchi a Meloni

Roberto Saviano esprime preoccupazione per la strategia comunicativa di Giorgia Meloni, specialmente dopo i continui attacchi ricevuti, incluso uno recente durante il festival Atreju. In quell’occasione, la premier ha accusato Saviano di approfittare della lotta alla mafia per il suo guadagno personale, insinuando che dovrebbe complimentarsi con il governo per i risultati ottenuti. Saviano, ospite di Lilli Gruber su La7, ha risposto alle critiche, evidenziando l’inappropriato accanimento nei suoi confronti da parte della Meloni e della destra.

Secondo Saviano, i toni utilizzati dalla premier e dalle sue affermazioni mirano a trasformare lui, e spesso altri intellettuali, in rivali politici. La sua preoccupazione principale è legata alla disuguaglianza di potere tra lui e Meloni, sottolineando come le sue dichiarazioni possano isolare individui specifici. Ha fatto riferimento alla disparità di potere, affermando che Meloni può facilmente utilizzare il suo ruolo per attaccare direttamente persone che non sono in politica.

Saviano ha anche tracciato un parallelo tra Meloni e Javier Milei, presidente argentino, notando che, sebbene i loro progetti economici differiscano, entrambi utilizzano una strategia comunicativa che li pone, almeno superficialmente, come vittime del “grande sistema”. Tuttavia, ha sostenuto che mentre Milei non affronta il tema della mafia, Meloni fa riferimento alla lotta contro la criminalità in modo strumentale. Saviano ha messo in evidenza come l’Argentina, nonostante la forte immigrazione italiana, non abbia sviluppato una mafia italo-argentina alla stessa misura dell’Italia, grazie a un sistema statale che gestisce le questioni di criminalità in modo efficace.

In conclusione, Saviano ha espresso la sua irritazione per l’atteggiamento di Meloni e la sua continua strumentalizzazione del tema della mafia a fini politici, evidenziando che such comunicazione potrebbe distorcere la vera natura dei problemi legati alla criminalità e alle dinamiche sociali. La sua critica si estende quindi non solo ai contenuti delle affermazioni di Meloni, ma anche al modo in cui tali affermazioni influenzano il dibattito pubblico sull’argomento.