Roberto Poletti, biografo di Salvini sposa il compagno: “Niente foto al matrimonio”

Giornalista, conduttore e opinionista, non tutti sanno però che Roberto Poletti è stato anche un parlamentare, nel 2006 era nei Verdi e l’anno dopo con la Sinistra Democratica. Successivamente il 52enne è diventato editorialista di Libero e poi presentatore di Uno Mattina. Nel 2015 Poletti ha pubblicato il suo libro “Salvini&Salvini – Il Matteo-Pensiero dall’A alla Z”, primo manuale sul leader leghista e adesso è opinionista di Pomeriggio 5 e dei talk di Rete 4. Ieri Alberto Dandolo ha svelato che il suo collega lo scorso 8 ottobre si è sposato con il compagno Francesco Naccari. Secondo il giornalista di Dagospia all’unione civile di Roberto erano vietate le foto.

E Matteo era invitato alle nozze?



“Roberto Poletti, giornalista e conduttore televisivo, nonché biografo di Matteo Salvini, è convolato a giuste nozze. – scrive Alberto Dandolo su Dagospia – O meglio a “giusta unione civile”.

L’ex conduttore di Uno Mattina si è unito infatti civilmente lo scorso 8 ottobre al suo storico compagno e convivente Francesco Naccari.

Lui è un giovane dirigente delle FMN Group a Milano di origini calabresi e, a differenza del neo marito, è pubblicamente un sostenitore delle battaglie a favore dei riconoscimenti dei diritti della comunità Lgbtq e qualcos’altro.

Poletti invece in passato si è espresso quantomeno criticamente nei confronti degli stessi temi, a partire dal Ddl Zan contro l’omotransfobia. Ma in amore, si sa, gli opposti si attraggono. Dopo il rito civile gli sposini hanno invitato a pranzo un ristrettissimo gruppo di amici e familiari. Si sono attovagliati al ristorante Olio di Origgio (Varese) con l’obbligo di non scattare e postare foto (viva la verità!).

Ma la fede al dito di Poletti in tv racconta di una verità firmata in un registro comunale. E vale più di mille foto postate. Perché, in fondo, la verità non è mai una ipotesi.

Ma chi è, chi non è e chi si crede di essere Roberto Poletti? È intanto un ex parlamentare. È stato eletto come deputato indipendente nel 2006 con i Verdi. Era così tanto Verde che alla fine ha preferito la Lega, ed è approdato a Radio Padania e Telelombardia”.