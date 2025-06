Roberto Occhiuto Indagato: Il Presidente della Calabria Parla

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, è sotto indagine per corruzione. La notizia non proviene da fonti giornalistiche, ma è stata annunciata dallo stesso Occhiuto in un video sui social. Ha dichiarato che essere iscritto nel registro degli indagati è un’accusa infamante, paragonabile a quella di omicidio.

Occhiuto ha precisato che le indagini fanno parte di un’inchiesta di portata più ampia che coinvolge altre persone. Nel suo messaggio, ha sottolineato di aver gestito la Regione con rigore e di non aver mai avuto comportamenti corruttivi. Non si sente sereno e ha affermato che, sebbene ci si aspetti una certa tranquillità in simili circostanze, è tutt’altro che sereno.

Ha inoltre invitato la magistratura a indagare con il massimo rigore sul suo conto, ribadendo di non aver fatto nulla di male e di essere pronto a qualsiasi interrogatorio per chiarire la situazione. Occhiuto ha espresso la sua disponibilità ad essere interrogato senza riserve, dichiarando di non sapere quali accuse gli siano mosse e affermando che non ha nulla da temere per come si è comportato negli anni.

In conclusione, il presidente ha esortato gli inquirenti a proseguire le indagini, sottolineando l’importanza della trasparenza e della responsabilità nella gestione della cosa pubblica, soprattutto in una realtà complessa come quella calabrese.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it