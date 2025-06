Roberto Marchisotti: l’occhio che racconta la storia

Roberto Marchisotti è un fotografo di fama, iscritto all’Ordine dei Giornalisti Pubblicisti, che ha iniziato la sua carriera negli anni ’70, specializzandosi inizialmente nella cronaca nera. Col tempo, si è dedicato alla ritrattistica di volti noti, immortalando attori, sportivi, politici e figure pubbliche. Il suo lavoro ha generato un archivio che rappresenta decenni di cultura pop e informazione italiana.

Marchisotti ha ritratto personaggi illustri come Massimo Giletti, Maurizio Belpietro, Ferruccio de Bortoli, così come artisti musicali tra cui Toto Cutugno e Gianni Morandi, e altre figure importanti come Vittorio Sgarbi e Rita Levi Montalcini. Ha documentato anche banchieri e professionisti del diritto, evidenziando la varietà del suo lavoro.

A differenza di Rino Barillari, che a Roma trovava facilmente celebrità a ogni angolo, Marchisotti ha dovuto fare un lavoro più attivo a Biella, cercando contatti e costruendo relazioni per catturare momenti unici. Ogni volta che si trovava in una nuova situazione, portava sempre con sé la sua macchina fotografica, pronto a cogliere l’attimo con discrezione e professionalità.

Con dedizione e passione, Marchisotti ha creato una carriera solida, e il suo archivio è una testimonianza visiva che offre emozioni e ricordi a chi lo consulta.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsbiella.it