Roberto Giordanelli: Aggredito al Bar per Avere Cantato Bella Ciao

Roberto Giordanelli, un fotografo di Alessandria, è stato aggredito in un bar dopo aver cantato alcune strofe di “Bella Ciao”, ascoltate in precedenza da alcuni giovani. L’uomo, con un’invalidità del 47%, ha subito ferite al volto ed è stato medicato al pronto soccorso con una prognosi di dieci giorni. Ha formalizzato una denuncia ai carabinieri. L’incidente si è verificato a fine marzo: mentre Giordanelli leggeva un giornale, ha sentito i giovani cantare e, dopo la loro uscita di scena, ha iniziato a cantare a bassa voce. Poco dopo, un uomo lo ha aggredito, colpendolo con pugni alla nuca e provocandogli un colpo all’occhio sinistro, continuando a lanciargli insulti e minacce di chiara matrice fascista.

Il personale del bar è intervenuto per fermare l’aggressione, ma l’uomo ha continuato a inveire, minacciando Giordanelli se avesse contattato le forze dell’ordine. Dopo l’aggressione, il fotografo si è recato al pronto soccorso e ha sporto denuncia. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per identificare l’aggressore. Giordanelli ha dichiarato di non avere paura, ma di voler essere più cauto in futuro. L’episodio ha suscitato reazioni politiche, con il deputato Federico Fornaro (Pd) che ha espresso solidarietà, definendo l’aggressione “di chiaro stampo fascista”. Anche il sindaco Giorgio Abonante ha parlato di “vigliaccheria ideologica”, sottolineando la gravità dell’aggressione contro una persona con disabilità in un luogo pubblico. Diverse organizzazioni e partiti hanno condannato l’episodio, esprimendo sostegno a Giordanelli.