Roberto Giacobbo e Irene: la lotta contro il dramma del Covid

Roberto Giacobbo, noto conduttore di “Freedom”, tornerà stasera su Rete 4 alle 21:20 per una nuova stagione del programma. È sposato dal 1994 con Irene Bellini, autrice e produttrice televisiva, e insieme hanno tre figlie: Angelica, che studia Economia alla Luiss, Giovanna, attualmente studentessa di Biotecnologia a Tor Vergata e modella, e Margherita, ancora al liceo. La loro storia d’amore è iniziata nel 1988, in un incontro casuale a una cena tra amici della Rai, dove si sono conosciuti. Giacobbo ricorda vividamente il momento in cui ha aperto la porta e ha visto Irene per la prima volta; fu amore a prima vista.

Dopo pochi anni, si sono sposati e hanno costituito una famiglia. Nel corso degli anni, la coppia ha anche collaborato professionalmente, in particolare con lo show “Stargate – Linea di confine”, dove Irene è stata autrice mentre Roberto lo conduceva. Irene è anche un’autrice e ha pubblicato diversi saggi, tra cui “Atlante dei misteri” e “Il segreto di Shakespeare”.

Un momento difficile per la coppia è stato durante l’emergenza Covid-19, quando Giacobbo ha contratto una forma grave della malattia, richiedendo un lungo ricovero in ospedale. La moglie e le figlie hanno fatto del loro meglio per stargli vicino, subendo successivamente un contagio lieve. Durante un’intervista, Giacobbo ha condiviso la sua esperienza, descrivendo la paura di perdere contatto non solo con la vita, ma anche con i suoi affetti, compresa la fede nuziale.

Fortunatamente, il conduttore si è ripreso completamente, e questo evento ha rafforzato ulteriormente i legami familiari. Malgrado le sfide, il loro matrimonio continua a essere solido, sostenuto dalla passione condivisa per il lavoro e dalla dedizione alla famiglia. La carriera di Giacobbo e la presenza di Irene alle sue spalle come partner sia nella vita e nel lavoro riflettono un forte rapporto di collaborazione e affetto.

In conclusione, la vita privata di Roberto Giacobbo è caratterizzata da un amore duraturo, da relazioni familiari forti e da esperienze professionali condivise, che lo accompagneranno anche nel suo ritorno in tv con “Freedom”.