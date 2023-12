Roberto Flemack, il primo giudice di Ballando con le Stelle: “Ora è tutto cambiato”

Chi è fan di vecchia data di Ballando con le Stelle ricorda sicuramente Roberto Flemack, uno dei giudici della prima edizione dello show. Al suo fianco Heather Parisi, Amanda Lear e Guillermo Mariotto, unico superstite che ha fatto tutte le 18 edizioni. Era il 2005.

“Ero coordinatore del settore arbitrale e la produzione contattò la Federazione per capire se ci fosse la possibilità di coinvolgere un tecnico” – le parole di Roberto Flemack a TvBlog – “Mi illustrarono il progetto e accettai. Partecipai alle prime due edizioni, fino a quando non decisero di sostituire i giurati. […] Lo decise la produzione. Si voleva modificare con maggiore frequenza l’apparato della giuria, rimase solo Mariotto. Ho successivamente appreso che l’assetto originario della trasmissione è stato alterato. Peccato, perché secondo me era il più valido. La stessa orchestra di Paolo Belli, per quanto sia capace, si è sottomessa a esigenze discografiche”.