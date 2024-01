Roberto De Carolis è il nuovo fidanzato di un noto vincitore di Amici

Roberto De Carolis è un ragazzo sconosciuto che quest’anno è finito alla ribalta per aver intrapreso una relazione con Sergio Sylvestre, vincitore della 15esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Sergio Sylvestre ha trionfato con oltre il 60% delle preferenze il reality di Maria De Filippi vincendo su Elodie (seconda classificata) e Gabriele Esposito (terzo classificato). A differenza dei colleghi, però, il cantante non ha avuto il successo che avrebbe meritato.

Nel 2017, un anno dopo la vittoria ad Amici, Sergio partecipa al Festival di Sanremo e nel 2020 lo ricorderete tutti per aver attirato le ire di Matteo Salvini per aver cantato (oggettivamente male, sorry not sorry) l’inno italiano durante la finale di Coppa Italia. In quell’occasione il cantante si giustificò parlando di forte emozione.

“Voglio dire due cose molto veloci. Direi che è stata una serata molto emozionante, non ero così emozionato nemmeno ad Amici o a Sanremo, è stata una cosa incredibile vedere uno stadio così vuoto. Sentivo l’eco fortissimo, è stato incredibile, mi sono bloccato perché mi veniva una tristezza molto forte. Sono una persona molto sensibile, queste cose qui quando sono sul palco mi condizionano tanto. In quell’attimo mi sono bloccato, non perché non ricordavo le parole, ma perché semplicemente ero emozionato. Vedere tutto così vuoto, è un peccato. In ogni caso vi adoro”.

L’anno successivo, dopo un periodo di pausa, ha inciso nuova musica col nome d’arte Big Boy. Recentemente lo abbiamo visto durante il concerto di Capodanno di Federica Panicucci su Canale 5, dove si è fatto accompagnare proprio da Roberto De Carolis, suo nuovo fidanzato. Lo ha scritto pure Novella 2000.

“Sui social una fanpage ha reso nota la notizia, poi ufficializzata, che Sergio Sylvestre è fidanzato con un ragazzo. Il suo nome è Roberto De Carolis, ma chi è e cosa sappiamo sul suo conto? Qui alcune news come età, foto e Instagram. Alla visione delle immagini in tanti sono rimasti colpiti dal compagno dell’ex vincitore di Amici”.

De Carolis è del 1987 ed è un gran bel ragazzo.