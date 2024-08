Roberto Da Crema, re indiscusso delle televendite insieme a Wanna Marchi, ha rilasciato una recente intervista per il portale Gambero Rosso. “Ora le televendite funzionano, ma non come prima. Adesso ci sono mille canali televisivi, all’epoca c’era solo Rete A, la rete nazionale per le televendite per eccellenze. Andavamo in onda io, Wanna Marchi, Guido Angeli, pochi venditori su una tv nazionale, si facevano numeri incredibili“.

Roberto Da Crema fa i nomi dei vip che hanno comprato alle sue televendite

Il re delle televendite ha ha poi aggiunto:

“C’era uno spot che conducevo, La banda dei 6, si chiamava così perché vendevo cinque elettrodomestici della Philips come tritacarne, bistecchiera, tostapane, sbattitore. Insomma, arrivato a cinque elettrodomestici ne davo uno in regalo, il coltello elettrico per il pane, aveva un indice di mercato pari a zero questo prodotto, non se lo filava nessuno. Esasperavo l’utilità […] dicevo se chiami subito, avrai il coltello elettrico in omaggio. Ho venduto 30mila lotti e mi servivano 30mila coltelli elettrici, nessuno ci credeva, nemmeno la Philips. Purtroppo l’azienda ne aveva prodotti solo 15mila, e io ne avevo piazzati il doppio. E mi sono scusato con i clienti”.

Fra i suoi clienti anche moltissimi vip e tutti famosissimi. Da Sandra e Raimondo ad Antonio Ricci fino a Silvio Berlusconi.

“A Berlusconi ho venduto gli orologi, Loredana Bertè comprava le pentole, Ezio Greggio la scala snodata, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini presero i miei giubbotti in ecopelle, pretesero che li consegnassi io a loro a Milano 2. E poi i forni pizza… ne ho venduti 350mila, anche Antonio Ricci l’ha comprato”.

Il suo periodo in carcere

Roberto Da Crema, infine, ha ricordato la sua settimana passata in carcere. “Sono stato solo sei giorni. Ero spiazzato psicologicamente e non mangiavo, ho bevuto solo tè e mangiavo biscotti, una volta ho chiesto un ghiacciolo, era giugno e faceva caldo. Ho perso sette chili in pochissimi giorni. Non mangiavo perché avevo paura di sentirmi male“.