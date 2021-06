Fughe e non solo: qualche scienziato torna per restare. “Per far crescere la ricerca in Italia”, annuncia Roberto Crea, il biochimico di fama internazionale, uno dei padri delle biotecnologie, sbarcato qualche ora fa da San Francisco, California, a Roma dove si tratterrà fino a domani, prima di raggiungere la sua Calabria: a Lamezia Terme, dirigerà l’istituto Renato Dulbecco, un megalaboratorio per la ricerca e la produzione di anticorpi monoclonali, le molecole biologiche capaci di bersagliare con selettività ed efficienza alte, quasi sempre con successo, i meccanismi all’origine di patologie gravi, dai deficit immunitari ai tumori.