Roberto Ceriotti di Bim Bum Bam su Marco Bellavia: “Il dubbio che fosse una montatura c’è”

Roberto Ceriotti è stato uno dei conduttori di Bim Bum Bam insieme a Marco Bellavia, ma se il secondo sogna ancora un posto nello showbusiness, lui da anni ha chiuso con la tv e fa il consulente per una società che si occupa di efficienza energetica. Raggiunto da Radio Cusano Campus l’ex conduttore ha confessato di aver seguito il collega al Grande Fratello Vip e di aver avuto il dubbio che fosse tutta una montatura.

Il conduttore ha poi continuato:

“Ai reality dico no! L’unico è il Grande Fratello, il resto sono tutte baggianate scritte da autori. Io nasco come attore, ho recitato tanti anni a teatro e negli sceneggiati e in Bim Bum Bam ritrovai il mio mestiere perché facevamo anche le sit com, non solo conduzione per cui, se dovessero propormi qualche ruolo come attore direi di sì. […] Sinceramente non so bene perché i ragazzi sono ancora molto attaccati a quella tv dell’epoca, a quei programmi come Bim Bum Bam. Forse perché quello che viene proposto oggi è prettamente spazzatura?”.