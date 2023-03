Roberto Cavalli, ecco a quanto ammonta il patrimonio dello stilista

Il nome di Roberto Cavalli è diventato di moda con prepotenza in questi giorni. Lo stilista e imprenditore è infatti diventato papà per la sesta volta a 82 anni come annunciato dallo scoop di Novella 2000. A dargli di nuovo la gioia di un figlio l’attuale compagna svedese 38enne Sandra Bergman. “L’ho chiamato Giorgio come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4 anni” – ha confessato Roberto.

In tanti si stanno chiedendo quale sia il suo patrimonio visto che è uno degli stilisti e fondatori di una casa di moda più importanti in Italia e nel mondo. L’azienda Roberto Cavalli è nata nel 1970 a Sesto Fiorentino e fin dal debutto si è imposta nel campo della moda diventando una delle più grandi realtà mondiali. Poi attorno al 2010 l’azienda ha iniziato ad accusare un periodo di difficoltà e lo stilista ha deciso di vendere buona parte delle quote societarie che sino ad allora facevano capo a lui.

Fonte: web

È il 2015 quando ha venduto circa il 90% delle sue società al fondo italiano Clessidra. Da quel momento l’imprenditore potremmo dire che è uscito di scena dedicandosi pochissimo al lavoro ma continuando a ricevere dividendi forte del suo 10% in azienda.

La Roberto Cavalli nel 2019 ha avuto un altro passaggio di consegne visto che la proprietà è stata acquistata da un fondo arabo che oltre al settore della moda ha deciso di allargare il brand Cavalli anche in altri settori come quello immobiliare come la costruzione della gigantesca Cavalli Tower nel 2021 a Dubai.

Il patrimonio di Roberto Cavalli non è molto chiaro così come non sono chiare nemmeno la cifra che ha incassato per la cessione delle quote della società che ha fondato.

A quei tempi al Roberto Cavalli era valutata circa 350 milioni di euro. Avendone ceduto il 90%, facile ipotizzare che la cifra incassata è molto vicina a questa.