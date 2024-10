Roberto Burioni sul vaccino Covid: ‘È tempo di fare chiarezza’ a Che Tempo Che Fa

Roberto Burioni è intervenuto nella trasmissione “Che Tempo Che Fa”, condotta da Fabio Fazio, per discutere della situazione attuale del Covid in Italia. Burioni, professore di Microbiologia e Virologia, ha spiegato che il virus continua a circolare e a mutare, e non ha ancora raggiunto la stagionalità tipica dell’influenza, sebbene sia possibile che lo possa fare in futuro. Attualmente, il virus si manifesta a ondate. Ha sottolineato che stiamo diventando più immuni grazie ai vaccini e alle infezioni precedenti, ma ha ribadito l’importanza di effettuare il richiamo per rinforzare il sistema immunitario.

In merito al vaccino contro il Covid, Burioni ha voluto chiarire che, nonostante la disinformazione persistente, il vaccino non ha causato un incremento di tumori, morti improvvise o altre malattie. Ha affermato che il vaccino è attualmente il farmaco più sicuro, supportato da dati statistici che contraddicono le false affermazioni al riguardo. Burioni ha enfatizzato l’importanza della vaccinazione, specialmente per le persone più vulnerabili, come gli over 60 o coloro che presentano condizioni di fragilità. È consigliato anche alle donne in gravidanza e ai professionisti della salute che assistono persone fragili.

Burioni ha anche spiegato che è possibile sottoporsi contemporaneamente al vaccino anti Covid e a quello antinfluenzale, rassicurando che lui stesso ha fatto entrambe le vaccinazioni, somministrandole in braccia separate. Ha ribadito che una malattia meno grave riduce le possibilità di contagio sia nel caso dell’influenza che del Covid. Inoltre, ha evidenziato che la vaccinazione rimane una misura chiave nella gestione della pandemia e nella protezione della popolazione, con particolare attenzione ai soggetti più a rischio.

In conclusione, Burioni ha invitato alla vaccinazione e ha proposto chiarezza e informazione corretta per contrastare la disinformazione che circola riguardo all’efficacia e alla sicurezza dei vaccini anti Covid.