Roberto Burioni si espone sui corsi motivazionali di Nikita

Dopo le storie Instagram di Selvaggia Lucarelli e Veronica Satti, anche i quotidiani si stanno occupando dei corsi motivazionali venduti da Nikita Pelizon. Su Twitter è intervenuto addirittura il professor Roberto Burioni. Il noto divulgatore scientifico ha detto la sua in un tweet.

Roberto Burioni sul caso di Nikita.

“E’ bene capire una volta per tutte che la depressione è una malattia come il diabete o l’ipertensione, non il disturbo di chi non ha niente a cui pensare. – ha continuato Roberto Burioni – Bisogna rivolgersi a uno specialista e, se necessario, curarsi con dei farmaci. Chi la minimizza è un irresponsabile”.

Chi la minimizza è un irresponsabile.

Le parole della Pelizon sul sito Hunika Way: “Da anni aiuto le altre persone a ritrovarsi”.