Roberto Burioni avverte sui rischi del latte crudo e propone il divieto in Italia

Il latte crudo rappresenta un pericolo per la salute e dovrebbe essere vietato, secondo il virologo e microbiologo Roberto Burioni, che ha espresso questa posizione durante un’audizione alla Commissione affari sociali della Camera. Burioni critica la crescente popolarità del latte crudo, sostenendo che l’idea di una sua maggiore salubrità è infondata. Egli spiega che il latte crudo può contenere batteri pericolosi, provenienti dalle stalle, che possono proliferare e causare gravi problemi di salute, specialmente in individui vulnerabili come i bambini.

Burioni fa notare che in molti altri Paesi il latte crudo è già vietato, e chiede che anche in Italia vengano imposte restrizioni non solo sul latte, ma anche sui formaggi non sottoposti a trattamenti che eliminano i batteri patogeni. Riferendosi a dati del suo libro “Balle mortali”, evidenzia come negli Stati Uniti solamente il 3% della popolazione consumi latte crudo, ma il 70% delle epidemie si verifica tra coloro che lo bevono. Tra i batteri pericolosi, menziona l’Escherichia coli, responsabile di circa 60 morti all’anno negli Stati Uniti, soprattutto tra i bambini sotto i cinque anni, e in grado di causare gravi complicazioni come la sindrome emolitico-uremica.

Infine, Burioni avverte che bere latte crudo è un rischio paragonabile a quello di giocare alla roulette russa, sottolineando i rischi associati alla conservazione mal gestita del prodotto.