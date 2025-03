Roberto Burioni: Allerta sul Latte Crudo e Richiesta di Divieto in Italia

Il latte crudo è considerato pericoloso per la salute e dovrebbe essere vietato, secondo il virologo e microbiologo Roberto Burioni, intervenuto alla Commissione affari sociali della Camera. Burioni ha messo in evidenza come la crescente popolarità del latte crudo si basi su una percezione errata di maggiore salubrità rispetto al latte pastorizzato. Ha sottolineato che il latte crudo rappresenta un terreno fertile per la crescita di batteri pericolosi, che possono contaminare il latte nelle stalle e replicarsi, causando danni gravi, soprattutto ai più vulnerabili come bambini e persone con sistemi immunitari compromessi.

Il professore ha notato che in molti Paesi il latte crudo è già vietato e ha esortato l’Italia a seguire l’esempio. Inoltre, ha proposto il divieto di formaggi non trattati in modo da eliminare i batteri patogeni. Burioni ha citato nel suo libro “Balle mortali” che negli Stati Uniti, dove meno del 3% delle persone consuma latte crudo, il 70% degli episodi epidemici di malattie alimentari si verifica proprio in questi consumatori. Tra i batteri più temuti, l’Escherichia coli è evidenziato come particolarmente insidioso: causa circa 60 morti all’anno negli Stati Uniti, con il maggior numero di casi tra i bambini di età inferiore ai 5 anni. Le complicazioni associate a questo patogeno possono essere gravissime, incluse la sindrome emolitico-uremica e la possibilità di necessitare di dialisi o subire gravi lesioni neurologiche. Burioni ha concluso avvertendo che bere latte crudo è “come giocare alla roulette russa”.