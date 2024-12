Roberto Burioni accusa Marco Lisei e Fratelli d’Italia: ‘Irresponsabili’ per le multe ai no vax

Il medico virologo Roberto Burioni ha criticato il senatore Marco Lisei e il suo partito Fratelli d’Italia per aver definito “antiscientifiche” le scelte dei governi Draghi e Conte riguardo ai vaccini nel corso della pandemia di Covid-19. In un post su Facebook, Burioni chiedeva a Fratelli d’Italia di chiarire quali decisioni fossero queste, invitando a consultare il ministro della Salute, Orazio Schillaci, per una spiegazione basata su evidenze scientifiche. Burioni ha descritto le affermazioni del senatore come “bugiarde e irresponsabili”.

Inoltre, Burioni ha affrontato la questione della sicurezza dei vaccini, rispondendo alle dichiarazioni di Lisei, il quale aveva sostenuto che i vaccini avessero “fatto danni”. Burioni ha sottolineato che qualsiasi farmaco comporta dei rischi e che è fondamentale valutare il rapporto rischio-beneficio. In questo caso, ha affermato che il vaccino anti-Covid ha mostrato un bilancio nettamente favorevole, poiché ha salvato milioni di vite a fronte di pochi danni accertati.

La polemica è diventata più accesa dopo la decisione del Governo Meloni di annullare le multe a chi aveva eluso l’obbligo vaccinale istituito nel 2022 dal Governo Draghi per le persone sopra i 50 anni. Le multe, pur essendo state previste, non erano state pagate da molti. La cancellazione delle sanzioni da parte del Governo Meloni ha suscitato ulteriori critiche, poiché, secondo Burioni, questa decisione potrebbe incoraggiare comportamenti irresponsabili da parte dei no-vax.

Infine, vale la pena notare che, mentre il Governo ha deciso di non far pagare le multe a coloro che non si erano vaccinati, non ci saranno rimborsi per coloro che invece avevano rispettato l’obbligo e pagato la multa. Burioni, intervenuto anche nel programma “Che Tempo Che Fa”, ha ribadito la sua posizione contro i no-vax, definendoli “i peggiori” e sottolineando l’importanza della vaccinazione nella lotta contro la pandemia.