Roberto Bolle ha sempre fatto parlare di sé per la danza, mai uno scandalo, nessuna dichiarazione sul suo privato e sul suo orientamento. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair il ballerino ha spiegato che tiene particolarmente alla sua privacy e che per questo non vuole parlare dei suoi amori, ma ha subito aggiunto che non giudica chi decide di farlo. Bolle si è anche scagliato contro i paparazzi che nei mesi scorsi l’hanno anche fotografato con il compagno Daniel Lee.

“Lo spazio che va oltre il palco, quando il sipario si chiude, per me è molto importante, personale e assolutamente privato. Ho sempre tentato di custodirlo gelosamente. Non dico che debba essere importante per chiunque allo stesso modo, ma per me lo è. Sono ovviamente tutti liberissimi di raccontare i propri amori e la propria sessualità, ma non è la mia natura e non lo sarà mai. Ho sempre cercato di distinguere la mia immagine privata da quella pubblica e ho ferma intenzione di continuare a farlo.

Il mio privato è privato come quello di chiunque altro e non credo servano parole in più. Ho sempre parlato con la danza e non sento di dover dire altro o fare chissà quale rivelazione. Poi, certo, esistono le violazioni del privato. Violazioni che ho sempre combattuto e che spesso sconfinano nell’invasione e nell’abuso. Violazioni che ho sempre considerato arbitrarie e illegittime. Esistono le fotografie rubate. Esiste la curiosità morbosa che non fa bene a nessuno e non è ciò che le persone e i giornali dovrebbero cercare da me. Penso di portare con me dei valori che chi li apprezza dovrebbe cercare di godere senza cercare altro”.