Roberto Bolle lo scorso giugno è stato paparazzato per le strade del centro di Venezia in dolce compagnia e qualcuno ha scoperto l’identità del compagno, si tratta dello stilista olandese Daniel Lee. A distanza di un mese e mezzo dagli scatti in laguna, il settimanale Chi ha pubblicato nuove foto della coppia, questa volta su un bellissimo yacht al largo della Costiera Amalfitana. Baci, abbracci e coccole tra Roberto e Daniel, che sembrano davvero felici insieme.

“In crociera con Daniele l’amore prende il largo. Amore a gonfie vele anche per l’etoile Roberto Bolle in crociera romantica (e appassionata) nelle acque della Costiera Amalfitana con il nuovo compagno, Daniel Lee, direttore creativo della maison Bottega Veneta“, queste sono le parole scelte da Chi, che fortunatamente non parla di ‘amici speciali’ ma di AMORE. Diamo ai sentimenti il nome giusto, visto che quando si parla di amore non c’è proprio nulla di cui vergognarsi o da nascondere.

Roberto Bolle e Daniel Lee: le foto di Chi.

Roberto Bolle ha un amico speciale mentre se trovano una qualsiasi ragazza a meno di un metro da un ragazzo si parla subito di nuovo fiamma https://t.co/fNWCwh06mX — Ina Deguata⁷ (@rabarbaro_) June 27, 2020