Roberto Benigni: ‘Sogno Europa e rischio del nazionalismo’

Roberto Benigni, ospite di Bruno Vespa, si definisce “europeista estremista” durante un’intervista su Rai1, in vista dell’uscita del suo libro “Il sogno”. Benigni esprime il suo profondo amore per l’Europa, considerata la più grande costruzione democratica degli ultimi duemila anni. Sostiene che l’Europa dovrebbe essere unanime nelle decisioni e critica il sistema attuale che richiede il veto da parte degli stati membri, come nel caso di Cipro.

Secondo Benigni, esistono due Europe: una essenziale, rappresentata dal Parlamento e dalla Commissione, e una più problematica, rappresentata dall’Europa intergovernativa. Sottolinea che l’Europa ha vissuto ottant’anni di pace, un periodo straordinario nella storia europea, e questa pace è il sogno da preservare.

Benigni parla anche del valore dei principi europei, sostenendo che sono invidiati in tutto il mondo. A tal proposito, ricorda il manifesto di Ventotene, scritto in tempo di repressione fascista, per sottolineare il valore delle idee e dei sognatori.

Riguardo al nazionalismo, lo definisce come una minaccia, affermando che pone la nazione al di sopra di tutto e può portare a conflitti. Declara di essere patriota ma non nazionalista, mantenendo un approccio critico verso l’ideologia nazionalista.

In merito ai dazi, critico della politica commerciale di Donald Trump, ricorda che la storia dimostra come i dazi portano a guerre e tensioni. Benigni suggerisce che le guerre commerciali, come quella dei dazi, sono tra le più irrazionali della storia e solo una lettura superficiale di storia può ignorare queste conseguenze.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com