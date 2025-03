Roberto Benigni: Risposta a Meloni sull’Europa dopo il Caos alla Camera sul Manifesto di Ventotene

Roberto Benigni ha risposto alle critiche della premier Giorgia Meloni riguardo al Manifesto di Ventotene, un testo fondamentale per l’Unione europea. Durante la trasmissione “Il sogno” su Rai 1, Benigni ha definito gli autori del Manifesto, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni, “tre eroi”. Mercoledì 19 marzo, Meloni ha letto alla Camera alcuni passi del Manifesto, evidenziando frasi che sostenevano la necessità di una rivoluzione socialista e la critica alla proprietà privata. Ha anche messo in discussione il consenso democratico e descritto l’importanza della dittatura del partito per formare un nuovo Stato.

Meloni ha concluso dichiarando: “Non so se questa è la vostra Europa, ma certamente non è la mia”, prima di sospendere la seduta. In risposta, Benigni ha espresso orgoglio per l’Europa e il suo impatto sulla storia dell’umanità, sottolineando che la cultura europea ha radici profonde che risalgono a 3.000 anni. Ha definito se stesso un “europeista estremista” e ha parlato dell’Europa unita come l’unica vera utopia. Ha avvertito contro l’egoismo nazionale, sottolineando che la pace in Europa è rara e che il nazionalismo, spesso foriero di guerre, deve essere temuto.

Infine, Benigni ha celebrato gli autori del Manifesto di Ventotene, sottolineando come nel 1941, in un periodo di distruzione, abbiano avuto la visione dell’unità europea, diventando pionieri della storia europea.