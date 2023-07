Roberto Alessi svela la verità su Belen e Stefano: “Tradimenti?”

Un colpo di fulmine ad Amici, il matrimonio, separazioni e ritorni di fiamma, la storia di Belen Rodriguez e Stefano De Martino va avanti da dieci anni ed assomiglia terribilmente ad una corsa sulle montagne russe. Adesso pare che i due siano in crisi e circolano rumor sulla presunta nuova fiamma della bella argentina, ma cosa c’è di vero? A fare un po’ di chiarezza c’ha pensato Roberto Alessi. Il direttore di Novella 2000 ha rivelato che tra Belen ed Elio Lorenzoni ci sarebbe solo una bella amicizia e nulla di più. Il famoso giornalista ha parlato anche dei gossip sui presunti tradimenti di Stefano De Martino. Per Alessi però una cosa è certa: Belen sarebbe casta come un giglio da quando ha chiuso (nuovamente) con Stefano.

