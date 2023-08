Roberto Alessi svela cosa pensa di Rebecca Staffelli al Grande Fratello

Rebecca Staffelli sarà la nuova “b@starda col tablet” che leggerà i tweet (pardon, post) al Grande Fratello al posto di Giulia Salemi. Lo ha scritto TvBlog e Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, lo ha confermato dicendo la sua a riguardo. Lo ha fatto nella sua rubrica Up&Down tenuta sul settimanale.

“Io sono stato ospite da lei [si riferisce a Rebecca Staffelli, ndr] anche in tv proprio a Cologno Monzese, credo per una trasmissione sui reality. E dietro le quinte c’era anche suo papà, Valerio Staffelli di Striscia [La Notizia, ndr]. Ed è pure capace, oltre che bellissima, davvero una ragazza per bene, in più ha studiato canto, danza e recitazione e, come ho detto, ha alle spalle diverse esperienze di conduzione. Certo che fa strano che abbiamo salutato Giulia Salemi, mi sembrava perfetta in quel ruolo, pure lei educata, gentile, capace. In più, il che non guasta bellissima”.

Per Rebecca Staffelli (già in quota Mediaset in quanto speaker radiofonica di Radio 105) questa si tratta a tutti gli effetti di una promozione. In una recente intervista per SuperGuidaTv ha pure dichiarato: “Io onestamente sono felice che ci sia un cambio generazionale. Sono una nuova leva e quindi sono sempre a disposizione per nuove esperienze”.

Roberto Alessi: “Giulia Salemi era perfetta per quel ruolo”

Nonostante le parole di Roberto Alessi, Giulia Salemi non è rimasta con le mani in mano: durante la messa in onda dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, infatti, condurrà su Paramount+ insieme a Pierpaolo Pretelli il reality show Ex On The Beach Italia, giunto quest’anno alla sua quinta edizione.

Giulia Salemi fuori dal Grande Fratello per colpa del suo passato? https://t.co/8Nzh1Gh1AS #GF #Prelemi — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 2, 2023