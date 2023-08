Roberto Alessi svela cosa gli hanno confessato gli amici di Stefano e Belen

Stefano e Belen si sono di nuovo lasciati (ho perso il conto delle loro rotture, ormai), ma secondo alcuni insider fra loro potrebbe esserci ancora una speranza. Roberto Alessi – fra le pagine di Novella 2000 – ha alimentato il fuoco della speranza di chi li rivorrebbe insieme.

“La scorsa settimana scrivevo della storia finita tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che si erano lasciati, purtroppo”. Ha esordito il direttore fra le pagine di Novella 2000. “Ho anche scritto che la storia con Elio Lorenzoni non era storia ma un’amicizia e che Stefano non si era certo perso dietro a un’altra. Tutte voci che mi sono state confermate dagli amici romani di Stefano e di Belen. Ma ecco che Fabrizio Corona ci mette ora il suo pezzo da 90, e riversa sul suo canale Telegram la sua verità. Anzi, quella che Belen (che vede, e lo so per certo) gli avrebbe – dice – raccontato. Avrebbe”.

L’uso del condizionale è d’obbligo, Barbara d’Urso ce lo ha insegnato bene.

“Fabrizio Corona va giù pesante anche quando gli fanno delle confidenze. E non si tiene un cecio in bocca come è successo con Belen, almeno stando a quello che racconta e scrive. […] Alla fin della fiera conferma quello che io, più delicatamente, avevo scritto: con Stefano è finita”.

Roberto Alessi: “Belen? Con Stefano non è finita”

Nonostante pure Roberto Alessi sia dell’idea che fra Belen e Stefano non sia finita, Corona ha parlato di tradimenti e nuovi flirt da parte di entrambi. Lei con un tale Elio Lorenzoni, imprenditore di successo descritto come un “tappabuchi per il cuore e per i momenti difficili di Maria Belen Rodriguez”. Lui con “forse qualcun’altra” ma mantiene un “low profile per essere ammesso nell’olimpo dei conduttori tv che non sono mai playboy”.