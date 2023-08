Roberto Alessi su alcune celebrità italiane: “Hanno i pusher in casa”

Roberto Alessi questa settimana in un lungo editoriale pubblicato su Novella 2000 ha parlato del mondo della dr0ga citando il caso di Angus Cloud, l’attore di Euphoria morto in seguito a una sospetta overdose.

“Stramaledetta dr0ga” – ha scritto il giornalista – “Pure Angus Cloud, un attore fantastico che abbiamo conosciuto con Euphoria, è stato spazzato via dalla dr0ga, forse cocaina“. Roberto Alessi, dopo aver parlato dell’attore e della lettera d’addio scritta da sua madre, ha raccontato un aneddoto curioso di alcuni pusher-ladri.

“Non so se avete perso qualcuno per la stramaledetta dr0ga (anche solo perché per il suo vizio era diventato impossibile, così capriccioso e irascibile, lavorare con lui). Si può dimenticare, ma il perdono per quello che ti fanno passare è difficile” – aggiungendo – “Io non perdono soprattutto chi spaccia e non perdono una tolleranza, perfino un’ammirazione per chi ne fa uso (e nello spettacolo ce ne sono troppi che fanno i f1ghi e poi li trovi con i pusher che gli rubano pure in casa). Quando Fedez canta «Non ho capito cosa c’еra nei suoi occhi. Dr0ga?», per sottolineare che erano seducenti e irresistibili, tutti ridono. Io no”.