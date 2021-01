Giulio Pretelli ha rilasciato l’ennesima intervista in cui ha parlato di Giulia Salemi e della Gregoraci. Ieri sera al GF Vip Pierpaolo ha bacchettato il fratello proprio per le parole sulla sua storia d’amore, ma lui si è giustificato dicendo che i giornalisti riportano cose inesatte. Per questo è intervenuto Signorini, che ha difeso la categoria e in particolar modo il giornale di Roberto Alessi, su cui è stata pubblicata l’ultima intervista di Giulio.

Subito dopo la diretta è intervenuto proprio Roberto Alessi, che su Novella 2000 ha sbugiardato Pretelli junior.

“Ho appena sentito Giulio Pretelli che sparlava di un mio giornalista, dicendo che i giornalisti fanno le interviste e poi scrivono quello che vogliono. Ecco io adesso voglio parlare solo dei miei giornalisti e di chi lavora con me per Novella 2000. Loro non hanno bisogno di inventarsi una realtà che non risponde al vero, perché purtroppo ora i personaggi che hanno il piacere o che comunque decidono in piena libertà di parlare con i miei giornalisti riescono a fornire una realtà decisamente più colorata rispetto di quello che noi possiamo immaginare. Quindi non abbiamo bisogno di inventarci niente. Tra l’altro Pierpaolo è un mio amico e un ragazzo che ho sempre difeso fin dai tempi quando faceva il velino a Striscia La Notizia. Pierpaolo è un ottimo ragazzo e io speso sia uno dei vincitori, anzi il vincitore del Grande Fratello Vip perché trasmette un’immagine positiva, rispettosa verso il prossimo e si pone verso le persone che incontra con grande senso di empatia e simpatia. Mi spiace che il fratello per togliersi dall’imbarazzo di quanto detto ad un mio giornalista, in qualche modo calunni il lavoro altrui e Pierpaolo non l’avrebbe mai fatto. Non voglio entrare nel merito di quello che è stato scritto e che lui ha detto. L’intervista l’ho voluta io e l’ho chiesta io ad Armando Sanchez di farla. Come buona abitudine, visti i temi trattati, registriamo le interviste, dunque se il fratello di Pierpaolo volesse risentire ciò che ha detto mi può chiamare“.

