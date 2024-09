Roberto Alessi fa infuriare la Ventura: “Sembra che Simona sia arrabbiata”

Nella sua rubrica su Novella 2000, Roberto Alessi ha rivelato che Simona Ventura potrebbe essere arrabbiata con lui per un motivo specifico legato al suo matrimonio con Giovanni Terzi. Secondo alcune fonti, la conduttrice avrebbe criticato le opinioni espresse sulla sua lista degli invitati, che includeva un codice IBAN per il viaggio di nozze. Alessi ha categoricamente smentito tali accuse, chiarendo che non è responsabile delle critiche apparse sui media.

Roberto Alessi ha riportato di aver appreso che Simona Ventura potrebbe essere infastidita da lui, anche se non ha avuto modo di contattarla direttamente per discutere la questione. La conduttrice sembra ritenerlo colpevole del fatto che alcuni giornali abbiano messo in discussione la sua decisione di includere un IBAN nei biglietti di invito per il matrimonio. Alessi ha sottolineato che a sollevare il dibattito è stata in realtà la collega Grazia Sambruna, che ha scritto un articolo su MowMag in cui venivano riportati dettagli sulla partecipazione.

In questo articolo, si menzionava come a meno di un mese dalle nozze, gli invitati avessero ricevuto delle partecipazioni contenenti un IBAN con la causale “Simona e Giovanni Honeymoon”, suggerendo che la coppia stesse chiedendo donazioni per finanziare il viaggio di nozze. Alessi si è dichiarato dispiaciuto che Ventura lo consideri responsabile per una situazione di cui è totalmente estraneo, rimarcando che la pratica di includere l’IBAN nelle partecipazioni non è così rara.

In svariati casi, molte coppie si avvalgono di questa pratica per facilitare il contributo dei propri invitati al viaggio di nozze, rendendo la situazione meno controversa di quanto possa sembrare. Alessi si è sentito in dovere di chiarire che la sua posizione non fosse quella di criticare, ma di semplicemente riportare le notizie come collaterali alle dinamiche matrimoniali moderne. Così, nel tentativo di difendersi, ha espresso il suo dispiacere per un malinteso che potrebbe aver infastidito Simona Ventura, sottolineando che non ha mai avuto nomi da esporre o giudizi personali da esprimere su di lei.