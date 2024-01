Roberto Alessi e Matano sul caso Ferragni: “Quello che fa paura”

Alberto Matano a La Vita in Diretta è tornato a commentare il Pandoro Gate e in studio con lui c’era anche Roberto Alessi. Il direttore di Novella 2000 ha detto quello che pensa dell’enorme polemica che ha inghiottito la regina delle influencer, facendo anche un paragone molto particolare. Secondo il giornalista sarebbe in atto una sorta di spettacolo dell’orrore, molti di quelli che fino a poco tempo fa idolatravano i Ferragnez adesso si starebbero godendo l’ondata di odio social che li ha travolti.

L’opinione di Roberto Alessi sul caso di Chiara Ferragni.

“Devo dire che tutto questo odio smisurato a me fa paura. Mi sembra che Chiara e Fedez erano considerati degli dei e ora hanno questi che mi ricordano le tricoteuse, queste signore che andavano in piazza dove c’era la ghigliottina e guardavano quelli che fino a ieri andavano ad osannare perché avevano il potere e poi finivano lì e le tricoteuse facevano la maglia per passare il tempo guardando i ghigliottinati. Uno spettacolo davvero indegno. Io non dimentico che questa coppia ha fatto tanto. Nel periodo recente più buio del nostro paese loro grazie ad una raccolta fondi promossa da Chiara, hanno tirato su più di quattro milioni e mezzo. Anche il dottor Zangrillo ha ammesso che nel reparto di rianimazione sistemato grazie a loro hanno curato 100 persone di cui 50 intubati. Direi che basta quello per fare stare zitti tutti”.

Alberto Matano si è trovato d’accordo con Roberto Alessi ed ha etichettato come disgustosi gli attacchi feroci rivolti alla Ferragni e Fedez: “Sapete che io dico sempre quello che penso e voglio farlo anche adesso. Trovo tutto questo davvero disgustoso! Trovo terribile che insultino e che qualcuno possa essere andato lì a vandalizzare il negozio. Veramente disgustoso. Stiamo perdendo la misura e qui stanno esagerando. Dall’odio social con insulti e profili falsi si è arrivati all’odio materiale, contro il negozio e il brand di Chiara Ferragni. Poi si può sbagliare, ma è terribile la piega che ha preso la situazione“.