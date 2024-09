Roberto Alessi contro gli attori italiani a Venezia: “Antipatici, divi, ecco cosa hanno combinato”

Roberto Alessi si trova a Venezia per la 81esima Mostra del Cinema con il suo giornale, Novella 2000, dove ha potuto osservare l’interazione tra le star internazionali e il pubblico. L’evento ha visto la partecipazione di celebri divi americani come Brad Pitt, George Clooney, Lady Gaga, Angelina Jolie e Nicole Kidman, che hanno mostrato un comportamento accogliente e disponibile nei confronti dei fan. Alessi ha pubblicato su Instagram il suo sgomento per l’atteggiamento di alcune star italiane, classificandole come “antipatiche” e “divi”.

Secondo Alessi, mentre i divi hollywoodiani si sono mostrati affabili e sorridenti, i colleghi italiani si sarebbero comportati in modo snob. Ha osservato che, ad esempio, Brad Pitt ha scattato selfie con i suoi ammiratori e George Clooney ha scherzato con i fotografi. Lady Gaga, presente con il fidanzato, ha mostrato la sua disponibilità e simpatia. In contrasto, Alessi denuncia comportamenti da parte di alcuni attori italiani, come il rifiuto di fotografarsi con i parrucchieri o attacchi diretti a professionisti del settore, ritenuto non all’altezza delle aspettative.

Alessi ha anche citato un episodio toccante riguardante Angelina Jolie, che ha interagito con un fan, Pasquale Esposito, colpito da osteogenesi imperfetta. La star ha dedicato del tempo a Pasquale, con cui aveva già interagito a Roma, dimostrando un’autentica umanità e disponibilità. Pasquale ha espresso il suo desiderio di incontrare anche Nicole Kidman e ha speso di più per il soggiorno a Venezia nella speranza di realizzare questo sogno.

La contrapposizione tra l’accoglienza delle star americane e l’atteggiamento degli attori italiani suggerisce un contrasto netto, e Alessi si chiede quale sia il motivo di questa “patina di grandissima antipatia” nel cinema italiano. In un’epoca in cui la connessione con il pubblico è fondamentale, la percezione di freddezza degli attori italiani potrebbe essere una questione da affrontare per migliorare l’immagine dell’industria cinematografica locale.