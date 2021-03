Era il 2001 quando in tv nacquero le Lollipop, il primo gruppo musicale italiano tutto al femminile. Loro erano Roberta Ruiu, Dominique Fidanza, Marcella Ovani, Marta Falcone e Veronica Rubino.

In occasione del ventennale Roberta Ruiu, fra le pagine di Vanity Fair, ha parlato di quel periodo d’oro che è durato poco più di tre anni, dal 2001 al 2003, per poi sciogliersi definitivamente nel 2004.

“Batte Forte è una canzone che, ancora oggi, spopola su TikTok e, non so come mai, è arrivata in Cina. Quando i miei figli – Filippo di 14 anni e Bibi di 10 – me l’hanno segnalata non potevo non trattenere il sorriso. Loro non conoscono tantissimo questo lato del mio passato, ma le canzoni ce le hanno bene in mente”.