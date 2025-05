Roberta Petrelluzzi punge Franca Leosini: “È una diva, io invece sono un po’ S”

Roberta Petrelluzzi conduce dal 1988 “Un Giorno In Pretura” e, in un’intervista sul Venerdì di Repubblica, ha chiarito le differenze tra lei e Franca Leosini, conduttrice di “Storie Maledette”. Secondo Petrelluzzi, Leosini è un po’ diva, e se deve essere paragonata a qualcuno, preferirebbe Federica Sciarelli di “Chi L’Ha Visto?”. Alla domanda se ci fosse tensione tra lei e Leosini, ha risposto che sono due mondi opposti. Mentre Leosini si definiva una diva, affermando “Io, io, io”, Petrelluzzi si considera più umile e diretta, affermando che avrebbe detto “Meno male” se le fosse stata cancellata una puntata, mentre Leosini si sarebbe opposta con fermezza.

Petrelluzzi ha descritto Sciarelli come “più ruspante e verace”, che difende i suoi collaboratori piuttosto che se stessa. Al contrario, Leosini non aveva una squadra, risultando così più solitaria e concentrata su di sé. Pur non avendo reale attrito, Petrelluzzi ha sottolineato che i loro stili e approcci sono completamente diversi.

Ha anche esposto la sua filosofia sul lavoro, sostenendo di ricercare autorità attraverso l’impegno piuttosto che cercare la fama. A 81 anni, riconosce che ci sono differenze significative tra le due, con Leosini di 91 anni, entrambe considerate icone senza eredi nel loro settore. Le loro personalità distinte continuano a influenzare il panorama della cronaca nera in Italia.

