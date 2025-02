Roberta Flack, la voce di “Killing Me Softly,” ci lascia dopo aver combattuto la sclerosi laterale amiotrofica

La cantante e pianista statunitense Roberta Flack è morta il 24 febbraio 2025 a New York, all’età di 88 anni, dopo aver combattuto contro la sclerosi laterale amiotrofica (Sla) dal 2022, che le ha impedito di continuare la carriera musicale. Flack è stata un’icona della musica soul e R&B degli anni ’70, famosa per successi come “The First Time Ever I Saw Your Face” e “Killing Me Softly with His Song”.

Nata il 10 febbraio 1937 a Black Mountain, Carolina del Nord, Flack dimostrò un talento musicale precoce e a 15 anni ottenne una borsa di studio alla Howard University, dove si laureò in Educazione Musicale. Inizialmente lavorò come insegnante di musica e inglese, prima di essere scoperta dal pianista Les McCann durante una sua esibizione in un club di Washington D.C., che la convinse a firmare un contratto con la Atlantic Records nel 1968.

Il debutto discografico di Flack avvenne con l’album “First Take” nel 1969, che conteneva il brano di grande successo “The First Time Ever I Saw Your Face”. Questo brano divenne ancora più celebre dopo essere stato incluso nel film “Play Misty for Me” di Clint Eastwood nel 1971, raggiungendo la vetta delle classifiche e vincendo il Grammy Award per la Registrazione dell’Anno nel 1973. L’anno seguente, Flack vinse un altro Grammy con “Killing Me Softly with His Song”, diventando la prima artista a ottenere questo riconoscimento per due anni consecutivi. Collaborò con artisti come Donny Hathaway e la sua musica, caratterizzata da una fusione di soul, jazz e folk, ha lasciato un’impronta duratura nel panorama musicale mondiale.