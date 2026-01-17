Roberta Capua racconta la morte dell’ex marito

Roberta Capua, ospite a Verissimo, ha raccontato per la prima volta in tv i dettagli relativi alla morte improvvisa dell’ex marito Stefano Cassoli. L’imprenditore è stato colto da un malore e ha battuto violentemente la testa, morendo dopo pochi giorni di coma. L’uomo e l’ex Miss Italia si erano sposati e avevano avuto un figlio, Leonardo, ma la relazione era finita circa due anni prima della sua morte.

Roberta Capua ha confidato a Silvia Toffanin di essere stata sconvolta dalla morte del suo ex marito, definendolo l’uomo più importante della sua vita. Ha aggiunto che la morte di Stefano ha sconvolto le loro vite, nonostante la separazione, e che rimane il più grande amore della sua vita e il papà di Leonardo. La conduttrice ha anche spiegato che nessuno di loro era preparato a questa cosa e che la separazione era stata conflittuale, ma che si sono sempre visti e sentiti regolarmente.

Roberta Capua e Stefano Cassoli si sono separati consensualmente, una rottura inaspettata e sorprendente in quanto la coppia sembrava rodata e affiatata. La conduttrice ha preferito non rivelare le cause che hanno portato la relazione al capolinea. Oggi Capua è single e ha spiegato di augurarsi di poter vivere un nuovo amore in futuro. Il figlio Leonardo vive all’estero e studia in Spagna, avendo iniziato una nuova vita.