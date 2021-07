Ieri pomeriggio Roberta Capua e Gianluca Semprini ad Estate in Diretta sono stati tra i primi in tv a dare la notizia della morte di Raffaella Carrà. Oggi – ovviamente – il programma di Rai Uno si è occupato nuovamente della scomparsa della più grande icona italiana del nostro tempo. In apertura però Roberta Capua ha lanciato una frecciatina, forse più un macigno contro “tante persone” che avrebbero usato la morte di Raffaella per mettersi in mostra. La conduttrice ha sottolineato che era proprio la Carrà ‘la più amata dagli italiani’, anche se è un modo di dire che viene usato per tanti altri personaggi.

“Non soltanto era una grande professionista, ma era amata in maniera trasversale da tutti. Questa è la cos che di lei mi ha colpito. Spesso si dice ‘la più amata dagli italiani’. Ma era lei la più amata dagli italiani, per davvero. Amata dagli italiani di tutte le età. Però devo dire che un po’ mi ha colpito anche l’egocentrismo che ho visto sui social di tante persone. Qualcuno ha utilizzato questo evento per mettersi in mostra. E questo un po’ mi dispiace”.

Inutile pensare a chi potesse riferirsi, visto che non ha fatto nomi. Personalmente però ho trovato molto educati e commoventi i ricordi dei colleghi di Raffaella, dalle lettere di Maria De Filippi e Lorella Cuccarini, fino ai post di Carlo Conti, Mara Venier e Antonella Clerici. Diciamo che ognuno ricorda la Carrà a modo suo. C’è chi – come la De Filippi – più bravo con le parole, chi ha preferito pubblicare una foto e un breve saluto, ma non mi pare di aver letto o visto nulla di esagerato. C’è da dire che la Capua non ha mai detto di riferirsi ad un collega. L’unica sbavatura di oggi secondo me c’è stata da parte di una signora che ha rivangato una polemica vecchia di anni.

Roberta Capua lancia una shade ad Estate in Diretta.