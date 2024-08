Roberta Capua in lacrime, Monica Setta si commuove: “Piango anche io”

Non solo Asia Argento, ieri sera Monica Setta a Storie di Donne al Bivio ha ospitato anche Roberta Capua. L’ex Miss Italia ha parlato del suo matrimonio con Stefano Cassoli, della nascita di suo figlio e anche della separazione.

“La separazione legale è avvenuta a novembre dello scorso anno. Quanto mi ha fatto soffrire? Moltissimo. L’elemento di maggior dolore? Come mi avessero portato via un pezzo di me. Io pensavo che saremmo invecchiati insieme, che saremmo sempre stati uniti, che avremmo gioito insieme dei traguardi di Leonardo. Però poi le cose accadono, adesso sto vivendo la vita rimodulandola. Cosa non gli perdono? Il non aver cercato di tenere con le unghie e con i denti insieme questa relazione. Lui mi ha detto che potevamo rimanere insieme sotto lo stesso tetto. Io ho detto ‘mo, così no, in queste modalità no’. Ci sono crisi da cui ci si può riprendere e a noi non è accaduto. Qui si è rotto tutto definitivamente. Però ci sono delle unioni che tornano insieme dopo periodi di crisi. Nle mio caso non credo che ci sia questa possibilità, anzi, te lo do per certo”.