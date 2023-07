Roberta Capua ha un malore durante Non Sono Una Signora

Roberta Capua ha avuto un malore durante la realizzazione della puntata di Non Sono Una Signora, quando i suoi stylist l’hanno vestita da capo a piedi in uno strettissimo abito in lattice.

“Mi tiri giù un po’ il mento? Lo sento molto aderente. Madonna, non so se ce la faccio. Non respiro, è troppo stretto il collo! Mi apri? Avete un ventilatore? Fa veramente caldo! Mi fa male il collo! Apritemi il collo! Mi sento svenire!”.

Il video integrale potete recuperarlo su RaiPlay premendo qua. Per fortuna però il momento di sconforto e panico è durato pochi minuti. “Per un attimo ho avuto paura di dover abbandonare” ha successivamente confessato in confessionale.

Roberta Capua: “Fare Vulcanya non è stato semplice”

Eliminata durante il lipsync contro le The Nancies (che hanno vinto la puntata), Vulcanya alias Roberta Capua ha aggiunto:

“Vorrei far capire a tutti che le drag sono persone che praticano un’arte meravigliosa, che fanno spettacolo, che sono divertimento e allegria, ma che sotto c’è sempre una storia. Io vi ringrazio per avermi fatto vivere questa esperienza e spero di avere la possibilità di rincontrarvi”.