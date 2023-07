Roberta Capua fuori dai palinsesti Rai e da Estate in Diretta: la sua reazione

Quella che abbiamo visto giovedì scorso in prima serata su Rai2 (tra l’altro registrata la scorsa estate) è stata l’ultima apparizione Rai di Roberta Capua almeno fino al 31 dicembre. La conduttrice, infatti, non è stata inserita in nessun programma nonostante fosse fra le papabili eredi di Serena Bortone e fra le pagine di TvBlog si è sfogata.

“Sì, è vero, era stato fatto il mio nome” [come erede di Serena Bortone, ndr] “e ho anche incontrato il direttore dell’intrattenimento Daytime Angelo Mellone, che non conoscevo. Ma poi è stata fatta una scelta diversa. Motivata come? Ho un agente che si occupa di queste cose, gli hanno comunicato che era stata fatta una scelta diversa. Non voglio polemizzare, anche perché la polemica non c’è. Erano stati fatti tanti nomi, alla fine la scelta è ricaduta su Caterina Balivo”.

Roberta Capua ha precisato: nessuna polemica.

“Guardi, lavoro in questo mondo da molti anni, prima si parlava di una conduzione singola, poi doppia, il programma ha preso una piega diversa da quella iniziale”.

Roberta Capua: “Da Estate In Diretta me ne sono andata io”

La conduttrice ha poi precisato che dalla conduzione di Estate in Diretta se n’è andata lei. Quest’anno, infatti, al suo posto è stata chiamata Nunzia De Girolamo.

“Quella è stata una mia decisione: dopo due stagioni consecutive di Estate in diretta ho scelto io di fermarmi. Sono mamma di un ragazzo di quasi 16 anni, l’estate è il momento in cui la famiglia si riunisce. Per due estati mi sono sacrificata ed è stato abbastanza complicato gestire il tutto. La terza mi sembrava troppo, ho preferito dare priorità alla mia famiglia”.

Alla luce di come sono andate le cose forse non è stata una bellissima idea lasciare la conduzione estiva dello spin off de La Vita in Diretta.