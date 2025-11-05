Roberta Bruzzone e il narcisismo: la verità in Italia oggi

Roberta Bruzzone è una figura scottante nel panorama giudiziario e mediatico italiano, suscitando tanto timore quanto ammirazione. Psicologa forense e criminologa con oltre vent’anni di esperienza, si distingue per il suo approccio metodologico in un campo spesso dominato dall’emotività. Ha affrontato casi che hanno scosso l’opinione pubblica, come quelli di Sarah Scazzi e Garlasco, utilizzando sempre un’analisi rigorosa.

Negli ultimi anni, ha dato vita alla docuserie “Nella mente di Narciso”, volta a esplorare il narcisismo maligno e le relazioni tossiche. Bruzzone ha colto nel segno portando alla luce comportamenti spesso normalizzati ma pericolosi, sottolineando l’importanza di riconoscere i segnali di allerta in tempo utile. La serie, disponibile su Rai 2 e RaiPlay, ha ricevuto un’ottima accoglienza dal pubblico.

L’intervista mette in evidenza la rilevanza del narcisismo patologico, descritto da Bruzzone come una delle emergenze relazionali più serie. La criminologa si è concentrata sull’analisi dei casi di femminicidio, segnalando come questi soggetti, incapaci di accettare il rifiuto, possano generare situazioni tragiche. Sostiene che educare sulle dinamiche delle relazioni è fondamentale per la prevenzione.

Bruzzone critica anche la superficialità con cui alcuni personaggi affrontano temi complessi, esprimendo la necessità di capacità e competenza. Riguardo alla rappresentazione delle vittime in docuserie o serie TV, esprime la sua contrarietà verso le fiction che spettacolarizzano il dolore.

Infine, Bruzzone rivela quanto siano emotivamente pesanti i casi che coinvolgono bambini e l’importanza di portare avanti un lavoro di giustizia, nonostante le minacce e le difficoltà che ha affrontato.